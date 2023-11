Pelotas cria programa para fomentar lideranças negras

A primeira turma do Programa de Incentivo a Lideranças Negras da prefeitura de Pelotas já tem data de início. Na tarde desta quinta-feira (23), a prefeita Paula Mascarenhas anunciou a abertura do período de inscrições.

A iniciativa visa fortalecer a pauta étnico-racial no âmbito da administração pública. Voltado exclusivamente para servidores e servidoras negras, os interessados poderão realizar as inscrições via e-mail a partir da segunda-feira (27).

O programa é coordenado pela Escola de Gestão Pública (EGP), com acompanhamento do Comitê Municipal de Promoção da Igualdade Racial, e tem o objetivo de avançar na equidade racial e de gênero a partir da oferta de uma formação complementar. Com a abertura inicial de 30 vagas, sendo 50% destinadas para mulheres, as formações acontecerão dentro do período de quatro meses.

A trilha de aprendizagem contemplará eixos como liderança e diversidade, gestão de pessoas, planejamento e orientação para resultados, competências e estratégias de liderança, noções básicas de gestão pública e inovação e tecnologia.