São Leopoldo tem dois projetos aprovados no Minha Casa, Minha Vida

O governo federal retomou o programa Minha Casa, Minha Vida essa semana, em solenidade em Brasília. A cidade de São Leopoldo teve dois projetos selecionados para a construção de unidades habitacionais: o Loteamento Cerquinha e o Empreendimento Moradas Caibaté.

As construções subsidiadas pela Caixa Econômica Federal integram a faixa 1 para as famílias, com salários de até R$ 2.640,00. Com recursos do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), serão investidos cerca de R$ 45 milhões nos dois projetos. Os secretários Nelson Spolaor e Karina Camillo representaram o prefeito Ary Vanazzi na solenidade.

O projeto do Loteamento Cerquinha irá beneficiar moradores que vivem em situação de risco e vulnerabilidade às margens do arroio Cerquinha já cadastradas. Com a construção de 124 unidades habitacionais em uma região já urbanizada e com infraestrutura, estes moradores serão realocados para as novas residências. A Secretaria Municipal de Habitação irá abrir chamada pública para selecionar a empresa ou instituição responsável pela construção das casas.

O Empreendimento Habitacional Moradas Caibaté foi selecionado para a construção de 192 unidades habitacionais, no bairro Campina. A prefeitura de São Leopoldo firmou parceria para construção do conjunto comercial com a empresa LBF Engenharia, que agora enviará o projeto de construção para aprovação da Caixa para, posteriormente, iniciar as obras. A seleção das famílias beneficiadas será realizada pela Secretaria de Habitação, por programa. O processo de seleção será realizado somente após a aprovação dos projetos pela Caixa.

O secretário geral do Governo, Nelson Spolaor, destacou a importância destes projetos para o desenvolvimento de São Leopoldo. "Não medimos esforços para garantir a moradia destas 316 famílias. Estamos muito felizes com essa seleção que agora vai gerar empregos na construção civil, desenvolvimento econômico, qualidade de vida e dignidade para estas famílias", destacou Spolaor.