Comércio de Bento Gonçalves projeta alta nas vendas de fim de ano

A expectativa otimista toma conta do comércio com a proximidade do fim do ano. Tradicionalmente geradoras de bons resultados, datas como a Black Friday e o Natal são determinantes para um fechamento positivo do ano. Em Bento Gonçalves, a perspectiva geral dos lojistas prevê crescimento médio de cerca de 10% até o final de dezembro, em relação ao mesmo período do ano passado.

O dado coletado pela Câmara de Dirigentes Lojistas evidencia uma constante que se confirma a cada ano: essa é a principal época do ano para o setor. "Muito dessa projeção otimista se deve pelo preparo que os lojistas vêm buscando em termos de qualificação - seja de mix, estrutura ou atendimento - e pelas ações promocionais dentro do completo e diversificado leque de produtos que podemos encontrar no varejo local", destaca o presidente da entidade, Marcos Carbone.

A Câmara dos Dirigentes Lojistas de Bento Gonçalves (CDL-BG), enquanto entidade que representa os lojistas, vai promover a campanha 'Bento Natal Premiado 2023'. Neste ano, serão 50 vale-compras sorteados entre os consumidores do comércio local: um no valor de R$ 3 mil, nove de R$ 1 mil, 20 vales de R$ 500 e outros 20 de R$ 400. As lojas participantes recebem o material com a identidade visual da ação e cupons. É esperada, inclusive, a distribuição de mais de meio milhão de cupons neste ano.

Além disso, o 'Concurso de Decoração Natal Bento 2023' convida os lojistas a embelezarem o comércio e, assim, atrair ainda mais o consumidor. As inscrições podem ser feitas até o dia 1º de dezembro diretamente com a CDL-BG. Para a Black Friday, como forma de auxiliar os lojistas a se prepararem, a entidade também disponibilizou um pacote de artes personalizadas da campanha para que os estabelecimentos pudessem usar em seus canais digitais e chamar para as promoções ofertadas.