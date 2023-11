Santa Clara do Sul quer fortalecer a atuação da Defesa Civil local

A prefeitura de Santa Clara do Sul discutiu medidas de fortalecimento e reestruturação da Defesa Civil local. O intuito é profissionalizar cada vez mais este órgão que tem papel fundamental no gerenciamento de riscos e na atuação em desastres naturais. A primeira ação foi a inclusão de novos integrantes, oriundos de todos os setores de governo, à equipe da Defesa Civil de Santa Clara do Sul, que é coordenada pelo secretário de Infraestrutura, Inácio Herrmann. A próxima etapa prevê o acréscimo de voluntários da comunidade, fortalecendo a estrutura.

Durante o encontro também ficou definido o aparelhamento da Defesa Civil com todos os equipamentos e materiais necessários para que seja possível atuar de maneira assertiva em caso da ocorrência de alguma catástrofe no município. Da mesma forma, estão sendo atualizados os planos de contingência e buscadas parcerias com órgãos especializados no assunto para capacitar a equipe que compõe a Defesa Civil local.

De acordo com o prefeito Paulo Kohlrausch, embora o município não tenha sofrido grandes impactos climáticos em comparação com outros municípios da região, é preciso se prevenir e ficar atento ao momento atual, que tem registrado chuvas acima da média e temporais. "Nos últimos anos conseguimos resolver a questão dos alagamentos no município, a partir de investimentos em drenagem e tubulação", destaca.

Kohlrausch salienta a importância dessas medidas para proteger a comunidade e fortalecer a resiliência diante das mudanças climáticas. "Estamos comprometidos em garantir a segurança e o bem-estar de nossos cidadãos. Essa reestruturação da Defesa Civil é um passo fundamental para enfrentar os desafios que o clima nos apresenta", afirma o prefeito.