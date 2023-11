Oktoberfest de Igrejinha bate recorde de público em 2023

A 34ª Oktoberfest de Igrejinha teve os resultados de público e consumo anunciados pela Associação de Amigos da Oktoberfest de Igrejinha (Amifest), entidade responsável pela organização da festa. Ao todo, foram 217 mil pessoas que prestigiaram todas as atividades da edição e que consumiram 215 mil litros de chopp e 63 mil litros de água e refrigerante. O evento ocorreu de 20 a 29 de outubro deste ano.

O número total de público alcançado nesta edição representa um recorde para a história da festa, superando inclusive o de 2022, que foi de pouco mais de 212 mil pessoas. "Para nós é uma grande alegria saber que, a cada ano que passa, mais pessoas são conquistadas pelo espírito da Oktoberfest de Igrejinha", destaca o presidente da 34ª edição, Marcelo Kunst. Para ele, o resultado positivo se deve à união de diversos fatores. "Mesmo sendo uma festa tradicional e conhecida, fizemos um intenso trabalho de divulgação. Também fomos abençoados pelo clima que nos proporcionou dias lindos e sem chuva. E o trabalho diferenciado realizado por todos os voluntários dentro da festa conquista mais pessoas a cada ano que passa", detalha.

A gastronomia típica também é um dos pontos altos da festa, que busca resgatar as tradições germânicas de diferentes formas. Assim, além do consumo de bebidas, a Amifest anunciou a marca de 172 mil unidades de alimentos consumidos ao longo da 34ª edição. Todos os alimentos disponíveis no Parque da Oktoberfest são comercializados por entidades da cidade e região, que fazem uso de um espaço cedido gratuitamente pela Amifest para participar do evento. Assim, o lucro que cada entidade obtém na festa fica com a própria instituição, contribuindo para melhorias nos serviços prestados pelas mesmas.