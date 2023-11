Comusa deve encerrar 2023 com R$ 10 milhões de superávit

Com redução de gastos, enfrentamento da dívida com a Corsan e foco em investimentos para melhorias no município, a Comusa - Serviços de Água e Esgoto de Novo Hamburgo deve fechar 2023 com R$ 10 milhões para novos investimentos. Os recursos, que serão reinvestidos em obras de melhorias em toda a cidade, como a substituição de redes, instalação de válvulas reguladoras de pressão e contrapartida em projetos de tratamento de esgoto, foram garantidos devido a um forte trabalho de gestão de custos aplicado na autarquia desde 2018.

Desde 2019, a autarquia enfrentou os precatórios de R$ 200 milhões da dívida com a Corsan. "Esses recursos vão servir para pagar os financiamentos da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) Luiz Rau, da nova adutora de água bruta, com ampliação do abastecimento em 25%, além da substituição de redes, pois ainda temos mais de 450 quilômetros de antigas redes de ferro e fibrocimento em toda a cidade Isso, sempre, também garantindo a qualificação dos nossos servidores", comenta o vice-prefeito e diretor-geral da Comusa, Márcio Lüders.

Entre as medidas que garantiram esses recursos em caixa, a entrada no mercado livre de energia elétrica vai garantir, ao longo dos próximos quatro anos, mais de R$ 19 milhões em economia. "São várias mudanças que implantamos. Mantendo um atendimento contínuo, mesmo nas épocas de secas extremas ou enchentes históricas, garantimos o abastecimento sem interrupções excessivamente prolongadas", afirma.