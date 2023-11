Força-tarefa une secretarias para realizar a limpeza de 2,1 quilômetros de área de arroio em Gravataí

A cidade de Gravataí receberá força-tarefa inédita para limpeza do arroio Demétrio e prevenção de alagamentos no Parque dos Anjos. Idealizado em duas etapas, em um primeiro momento será feita a limpeza entre as pontes do parque e a freeway. Após, o serviço segue até o Rio Gravataí. O trabalho, feito por meio das secretarias de Serviços Urbanos, Meio Ambiente e Obras Públicas, já possui licença ambiental.

Ao todo, serão 2,1 quilômetros de limpeza de arroio. As secretarias farão a remoção de árvores, galhos e resíduos que estão agravando os casos de alagamentos e transbordo. Contudo, para o início dos serviços, é necessário que haja um período sem chuvas, para que o nível do arroio baixe e as máquinas consigam entrar próximo às margens.

O prefeito Luiz Zaffalon ressalta a urgência deste trabalho e afirma que ele terá um grande impacto na vida da população. "Nós entendemos que este início gera expectativas, mas dependemos, entre outros aspectos, das condições climáticas. Vamos trabalhar com a maior rapidez possível e entregar um serviço de qualidade para a comunidade", afirma.

De acordo com o secretário de Obras Públicas e Serviços Urbanos Guilherme Ósio, a força-tarefa já teve início com a limpeza dos valos na rua Amapá. "Esse não é um trabalho simples, é uma demanda de décadas, que já deveria ter sido feita. Os últimos acontecimentos mostraram a importância e a necessidade desta limpeza. Por isso, nossas equipes já estão preparadas para atender esta determinação do prefeito", concluiu.