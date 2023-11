Serviço Geológico do Brasil faz estudo em Gramado

Na tarde desta quarta-feira (22), a secretária do Meio Ambiente, Cristiane Bandeira, a adjunta Karen Núbia Oliveira, o secretário do Planejamento Urbano, Rafael Bazzan, o vice-prefeito Luia Barbacovi, e o geólogo e diretor do licenciamento ambiental de Gramado, Jackson Cohendt receberam dois técnicos do Serviço Geológico do Brasil. Eles vieram de Porto Alegre para a realização de uma visita técnica ao bairro Três Pinheiros, a Perimetral e a Ladeira das Azaleias, no bairro Planalto, onde há rachaduras no solo e risco de queda de barreiras.

A equipe do Serviço Geológico foi a campo para produzir um relatório, chamado de Avaliação Pós-Desastre, que será entregue ao poder público indicando um direcionamento para tomada de decisão do Município. O principal local avaliado neste momento é o bairro Três Pinheiros, por ser considerado o ponto mais crítico atingido pelas fortes chuvas que ocorreram na cidade

A Prefeitura de Gramado também deverá solicitar ao Serviço Geológico do Brasil outros estudos, a serem realizados no ano que vem, para fazer uma avaliação das áreas de risco em todo o município, não só as atingidas neste evento climático. A ideia é mapear essas áreas e criar medidas para amenizar impactos.