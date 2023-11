Obras do antigo Postão chegam a 60% de conclusão em Novo Hamburgo

A obra no prédio que abrigará o Serviço de Atendimento Especializado (SAE), localizado onde era o antigo Postão, em Novo Hamburgo, já está 60% concluída. No momento, está sendo instalada a rede elétrica e realizada a pintura da edificação, além da pavimentação com blocos intertravados de concreto no pátio e na calçada. Além do telhado, recentemente foram realizadas a instalação das eletrocalhas e da rede de esgoto cloacal e pluvial.

O local está sendo remodelado pela prefeitura de Novo Hamburgo nos 700 metros quadrados do imóvel, envolvendo tanto o prédio histórico quanto um segundo imóvel construído mais recentemente na parte dos fundos.

"Vamos proporcionar para os usuários do serviço uma ampla estrutura, na área central. Com certeza, será um avanço no atendimento à população", comentou o secretário da Saúde, Marcelo Reidel. O investimento total é de R$ 1.995.278,87 com previsão de término para o primeiro semestre de 2024.

O SAE oferece atendimento a pacientes especiais, como portadores de hepatite e HIV, fornecendo serviços médicos, exames, testes rápidos e até preservativos. Atualmente, o serviço está localizado em Hamburgo Velho (esquina das Ruas General Osório e Borges do Canto). "É uma obra complexa, por se tratar de um prédio histórico datado de 1940, onde estamos mantendo a características da fachada. O telhado foi coberto com telhas de barro em estilo cerâmica francesa, respeitando a arquitetura da edificação", explicou a titular da Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e Viários, Greyce da Luz.