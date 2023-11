Lei que altera o Plano Diretor é sancionada em Santa Rosa

O prefeito Anderson Mantei sancionou a lei que faz a alteração do Plano Diretor de Santa Rosa. O documento já havia sido aprovado na Câmara Municipal de Vereadores. As novas regras e diretrizes vão guiar o crescimento urbano da cidade pelos próximos anos, além de facilitar os projetos dos loteamentos e desmembramentos de lotes.

Entre as alterações realizadas no Plano Diretor houve uma pequena ampliação do perímetro urbano, na região de Candeia, e no zoneamento de diversas outras regiões ampliando a possibilidade de implementação de áreas comerciais/industriais e de prestação de serviços. Foram alterados também, parâmetros urbanísticos que irão permitir, por exemplo, o recuo de ajardinamento para lotes de esquina em apenas uma das testadas, independente das suas dimensões. Além disso, houveram alterações nos percentuais relativos ao parcelamento do solo, entre outras modificações que irão nortear as decisões administrativas do Poder Executivo, nas análises das solicitações encaminhadas pela população.

O Plano Diretor é documento amplo e estabelece diretrizes para o território municipal que permitem o crescimento ordenado, tanto na área urbana quanto na área rural. Anderson Mantei destacou que Santa Rosa vem crescendo e evoluindo dia após dia, em todas as áreas e por isso, é necessário que a lei acompanhe essas transformações, "Esta mudança vem para facilitar o trabalho realizado no município e para promover ainda mais o crescimento de Santa Rosa. Foram alterados alguns pontos que estavam sendo um limitador no desenvolvimento da nossa cidade e que, agora, pode ajudar a todos", disse o prefeito.