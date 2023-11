Gravataí lança programa voltado a melhorar a iluminação pública

Com o objetivo de tornar mais eficiente a iluminação pública, aumentar a segurança e reduzir custos com a conta de luz, o prefeito de Gravataí, Luiz Zaffalon, lançou nesta quarta-feira (22) o programa "Iluminaí - Cuidar É Iluminar". Serão investidos R$ 8,8 milhões na substituição de lâmpadas de vapor de sódio por LED em 7,3 mil pontos da cidade. O serviço será executado pela Instaladora Elétrica Mercúrio ao longo de seis meses.

O programa, anunciado durante reunião do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social (Codes), será implementado em 240 ruas e avenidas de todas as regiões da cidade, sejam urbanas ou rurais. Serão priorizadas as vias principais de Gravataí, que têm maior movimento e por onde passa o transporte público. O investimento permitirá a substituição de 25% dos pontos de luz. O restante da cidade será contemplado nas próximas fases do programa

"Quando iluminamos a cidade a população vai mais para as ruas. As praças ganham mais vida, as pessoas se sentem à vontade para sentar nas calçadas e tomar seu chimarrão enquanto as crianças andam de bicicleta e jogam bola. Este é um projeto para dar mais vida para a nossa Gravataí", comenta o prefeito Zaffalon.

O secretário substituto de Serviços Urbanos, Laone Pinedo Guimarães, avalia que a substituição das lâmpadas de vapor de sódio por LED, que duram mais tempo, também impacta na sustentabilidade, na economia e na segurança do município. "Entendemos que esta ação, junto com o investimento na Guarda Municipal, traz mais segurança e bem-estar para a nossa população. Além disso, a melhor visibilidade contribui para a maior ocupação dos espaços públicos e até a redução de acidentes à noite", afirma.