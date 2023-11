Pontes no interior de Taquara são danificadas pela chuva

Duas pontes no interior de Taquara foram danificadas após a enchente que atingiu o município entre sexta-feira (17) e sábado (18). As pontes afetadas foram as da localidade de Vila Teresa, na Estrada Geral de Rio da Ilha, e a ponte no limite entre Taquara e Igrejinha, entre a localidade de Três Irmãos e o Distrito de Padilha.

Há também danos na passagem com canalização na Estrada da Grota, e no pontilhão da rua do Daer, no bairro Empresa. Em razão dos danos, a Secretaria de Obras e Serviços interditou ambas as pontes para a passagem de veículos pesados.a ponte de Vila Teresa. As vias estão liberadas apenas para a passagem de veículos leves.

Na ponte de Vila Teresa, os danos foram nas cabeceiras e em parte de sua estrutura. Por conta do bloqueio total para veículos pesados, o desvio deve ser feito pela Estrada do Moquém, e pela Estrada do Imigrante, via Linha Calone. Na ponte entre Três Irmãos e Padilha, a chuva danificou o gabião que foi construído no local, e por segurança, a passagem de veículos pesados pelo local está temporariamente interrompida.

A Secretaria de Obras e Serviços está auxiliando nos trabalhos para a contenção dos danos. Já a Secretaria de Planejamento, Habitação, Segurança, Mobilidade e Trânsito trabalha nos laudos para encaminhar o conserto das pontes. "Todas as obras dependem do projeto para saber quais intervenções serão feitas. Não há um prazo para a liberação, mas será dada a prioridade a esses casos, visto que são vias muito utilizadas", explica o secretário de Obras e Serviços, Alison Haubert.