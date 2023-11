Natal Luz de Gramado gera expectativa em setores da cidade

Iniciado em 26 de outubro, o Natal Luz de Gramado sempre gera expectativa no trade turístico e no setor de comércio e serviços da cidade e região. Um estudo realizado pela Planne, startup especializada em e-commerce que atende cerca de 120 empresas locais, mostrou que, desde o início da programação natalina, houve um crescimento de 3,84% em comparação ao ano anterior no faturamento médio de museus, parques e restaurantes da cidade da Serra gaúcha

A temporada de Natal traz expectativa promissora para representantes regionais. O secretário municipal de Inovação, Ike Koetz comentou sobre o otimismo atrelado ao desenvolvimento da cidade. "Nossa pasta é responsável pelo desenvolvimento econômico do município, e, portanto, esses resultados nos enchem de otimismo. Eles sugerem a chegada de uma excelente temporada, com a perspectiva de um aumento significativo no faturamento e na criação de empregos. Mantemos as esperanças elevadas", afirmou.

De acordo com Rosa Helena Volk, presidente do GramadoTur, autarquia responsável pela organização do Natal Lu, Gramado registrou no primeiro semestre 10% a mais de visitantes do que o ano passado, e a expectativa é manter esse número também no Natal. "No ano passado o Sebrae encomendou uma pesquisa para a Vivo que apontou em torno de 2,4 milhões, então a gente imagina que receberá em tono de 2,5 milhões aqui no Natal Luz", comentou

Rosa Volk relatou ainda que o evento emprega cerca de 4 mil pessoas na organização, o que reflete um grande fluxo econômico, além do impacto nos setores de comércio e hotelaria, que também ficam consideravelmente mais movimentados. Assim como todos os anos, as apresentações e atrações do 38º Natal Luz de Gramado são diferentes do ano anterior, entregando um espetáculo único.

Desde a abertura das apresentações, cerca de 106 mil pessoas já garantiram presença nos cinco grandes espetáculos da edição: Nativitaten, O Grande Desfile de Natal, A Fantástica Fábrica de Natal, O Reino de Natal e o The Light of Christmas. A programação segue até o dia 21 de janeiro, porém os grandes espetáculos encerram pouco antes, dia 14 de janeiro.

O município possui a Taxa de Turismo Sustentável (TTS) que, recentemente, está passando por revisão e pode ser alterada, para se tornar Taxa de Conservação Ambiental (TCA). Este valor é cobrado dos turistas na estadia diária em hotéis e na entrada de algumas atrações na região, e pode ter seu valor alterado com a aprovação da mudança, estimada em ser de R$ 2,99. Ao ser perguntada sobre a modificação, Volk acredita que isso não influenciaria negativamente o turismo ou os empresários, além de destacar a importância de dar atenção ao meio ambiente da região, fundamental para o turismo e para a própria cidade.