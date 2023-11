Programação de Natal em Ivoti inicia em 8 de dezembro

O clima natalino chegou em Ivoti e o Natal no Coração, evento da cidade, já tem data para ocorrer. Entre os dias 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 21, 22 e 23 de dezembro, a cidade do Vale do Sinos se transformará na cidade do Papai Noel. Com entrada gratuita, as atividades ocorrem nos arredores da Praça Concórdia.

Nesta edição, o Natal no Coração de Ivoti terá em sua programação a chegada do Papai Noel, atrações culturais, caminhada das lanternas, espetáculos de Natal, Casa do Bom Velhinho, cortejos natalinos, concertos e brinquedos infláveis. Para unir o espírito do natal com a educação, serão realizadas intervenções nas escolas com a Duende Flora, e ações com o projeto Borboletras para os visitantes do evento.

Ao todo, serão 10 dias de evento. E como já é tradicional, o Natal no Coração de Ivoti terá a Feira de Natal, com a comercialização de artesanatos, flores, bolachas e produtos coloniais. Ainda, terá praça de alimentação com food truck.

Conforme a secretária de Turismo, Desporto e Cultura, Raiama Trenkel, as ações foram pensadas e planejadas para a comunidade. "Nós buscamos valorizar as atrações locais. Este é um evento voltado para os moradores de Ivoti para que possam se divertir e viver a magia do Natal", destaca ela. Apesar da programação estar concentrada na Praça Concórdia, o evento ocorre também em outros locais da cidade. Haverá atividades na Praça Ecológica e passeios pelas ruas da cidade, levando o Natal para outros bairros.

A Casa do Papai Noel será, novamente, instalada na Sociedade Concórdia. O espaço ficará aberto nos dias 8, 9, 10 e 14 de dezembro, das 17 às 21 horas, e 15, 16, 17, 21, 22 e 23 de dezembro, das 17 às 22 horas. A entrada é gratuita.