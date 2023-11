Com R$ 13 milhões em investimento, Passo Fundo Valley é lançado

A Universidade de Passo Fundo (UPF) e a prefeitura da cidade lançaram, nesta terça-feira (21), o distrito de inovação Passo Fundo Valley, modelo pioneiro no Rio Grande do Sul. O empreendimento irá conectar áreas de pesquisa e inovação, com foco na instalação de empresas dos setores do agronegócio, agroenergia, prestação de serviços, saúde e outras.

Com investimento inicial de mais de R$ 13 milhões, em recursos da Finep e mais contrapartidas da UPF e do município, o Valley terá mais de 10 hectares dividido em 17 lotes, que poderão abrigar um negócio individual ou um conjunto de negócios, dependendo dos projetos. No evento de lançamento, que reuniu a comunidade acadêmica, lideranças da região e o setor produtivo, a reitora da universidade, Bernadete Maria Dalmolin, salientou que o Valley tem os pilares da educação, dos negócios e da pesquisa, para ajudar na criação e no desenvolvimento de soluções que atendam às demandas reais da sociedade.

"O espaço congrega importantes ativos para um modelo de inovação aberta e colaborativa, conciliando esforços para as empresas instalarem plantas piloto, testarem novas rotas tecnológicas, criarem ou aprimorarem suas áreas de desenvolvimento e impulsionarem seu desenvolvimento a partir de conexões de múltiplos atores e áreas do conhecimento", afirmou.

A ideia é que o novo distrito de inovação amplie a atuação do único Parque Científico e Tecnológico da região Norte do Rio Grande do Sul, o UPF Parque, que em 2023 completa 10 anos. Para ingressar no Passo Fundo Valley, os interessados deverão participar de um edital, que tem previsão de ser lançado em março de 2024. Posteriormente, a proposta será avaliada pelo conselho técnico do Parque.

Para o prefeito de Passo Fundo, Pedro Almeida, o lançamento da iniciativa consolida o município como uma das grandes cidades inovadoras. "É resultado de um projeto de inovação de mais de 15 anos da UPF, e fala diretamente com o que há de mais atual nesta área. Poderá atrair grandes players num condomínio em área nobre para desenvolvimento de projetos. A prefeitura de PF está junto nesse desafio, e através da nossa nova lei de desenvolvimento econômico e o pacto pela inovação quer ser mais um componente fundamental nesse processo", concluiu.