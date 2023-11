Samu passa a ocupar área dentro do Ciosp em Santa Maria

Representantes da prefeitura de Santa Maria apresentaram, na manhã desta terça-feira (21), a nova central telefônica do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) junto ao Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (Ciosp). Além da mudança, a central - que já possuía atendimento local diário entre 7h e 1h - passa a fazer a regulação do serviço (regulação médica e avaliação inicial da urgência dos chamados que chegam via 192) em tempo integral.

Na prática, a novidade proporciona mais viabilidade técnica, pois otimiza o tempo de resposta do Samu e agiliza o atendimento de ocorrências. Além disso, com uma sala no Ciosp, o Samu tem mais aproximação com as forças de segurança, como Corpo de Bombeiros e a Brigada Militar, além de poder contar com as mais de 1,2 mil câmeras de videomonitoramento para qualificar a decisão do médico regulador.

O Samu em Santa Maria é administrado pelo Instituto Masper e possui 61 profissionais, entre médicos, enfermeiros, condutores socorristas, técnico de enfermagem e médicos reguladores - que são responsáveis por fazer a regulação do serviço, e fazem o primeiro atendimento, por telefone. Os profissionais estão divididos em quatro equipes, uma chamada de suporte avançado, com médico, enfermeiro e condutor, e outras três de suporte básico, com técnico de enfermagem e condutor.

A medida é uma continuidade dos esforços em centralizar, no município, a regulação do Samu. Em novembro de 2019, foi implementada a Central de Regulação Compartilhada (CRC) em Santa Maria, junto à base do Samu. Nesta época, o atendimento era regulado localmente durante 12h/dia (das 7h às 19h), e as ligações fora desse horário passavam pelo crivo de um médico regulador em Porto Alegre. Já em janeiro de 2022, a regulação local do serviço passou para 18h/dia (das 7h até 1h).