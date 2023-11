Projeto de turismo é feito em escola da cidade de Sério

Idealizado pela turismóloga Angelica Diefenthaler, o projeto Turista por um dia foi desenvolvido no município de Sério, de agosto a novembro deste ano, em encontros quinzenais com os alunos do 5º Ano da Escola Adélia Corbellini. A partir de relatos de viagens, os alunos identificaram as principais motivações e agentes envolvidos no turismo.

De uma forma lúdica, os alunos protagonizam todo o processo em sala de aula, desde a intenção de viajar ao primeiro contato com uma agência de turismo, e a partir de uma solicitação de roteiro personalizado, todas as providências da agência para oferecer um passeio que atenda a demandas do visitante. A ideia de usar a simulação de contatos telefônicos entre os agentes turísticos foi a alternativa usada pela turismóloga na busca de engajamento dos estudantes e estímulo ao aprendizado. A metodologia da experimentação, baseada no aprender fazendo, oportunizou desenvolver diversas habilidades, dentro e fora da sala de aula.

Para o prefeito, Sidnei Moisés de Freitas, o projeto tem sido positivo e importante tanto para o alunos quanto para o município. "Essa iniciativa faz parte do desenvolvimento das próprias crianças e jovens que estão participando, além de contribuir para o desenvolvimento turístico do município mostrando para eles a importância e a valorização que temos que dar para o nosso lugar", comenta Freitas.

Nesta sexta-feira, dia 24 de novembro, os alunos irão colocar os estudos em prática, quando, de fato, assumem o protagonismo de suas funções. Um tour com guiamento dos alunos está sendo programado pela Secretaria de Educação, Cultura e Turismo e após, um coquetel na escola com envolvidos, imprensa e convidados. O projeto é uma parceria entre municípios associados e a Associação dos Municípios em Turismo da região dos Vales, Amturvales.