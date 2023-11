Prefeitura, Ministério Público do RS e quatro universidades farão projeto de reurbanização em Viamão

A prefeitura de Viamão e o Ministério Público do Rio Grande do Sul (RS) firmaram termo de cooperação com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs), a Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (Pucrs), a Universidade do Vale do Rio dos Sinos (Unisinos) e a Universidade Luterana do Brasil (Ulbra) para a realização de projetos técnicos de reurbanização no município. O objetivo da cooperação é que as universidades auxiliem a agilizar a realização de projetos e estudos técnicos de regularização fundiária Social de áreas urbanas e públicas para a execução dos projetos dos órgãos.

A iniciativa tem como finalidade incorporar os núcleos urbanos informais ao ordenamento territorial urbano, ainda, com a titulação de seus ocupantes. O prefeito em exercício, André Gutierres, lembrou que o município já apresenta legislação e programa atualizados "Viamão vem evoluindo nas regularizações com entregas de escrituras já realizadas e, agora com o reforço do MPRS e das Universidades, os processos ganharão ainda mais agilidade. Quem ganha é o cidadão que espera há muito tempo por esse momento de garantia da moradia", afirma.

"Estamos aqui hoje apenas para formalizar essa parceria, que já vem apresentando resultados significativos, mesmo antes da assinatura", destaca a promotora de Justiça de Viamão, Roberta Morillos Teixeira, idealizadora da iniciativa, que, segundo ela, irá proporcionar que pessoas que residem em áreas ocupadas, ao fim do trabalho, terão a possibilidade de passarem a ser proprietárias do imóvel onde moram. "No momento que a gente regulariza um local, consegue levar serviço social e dignidade para essas pessoas", ressaltou.