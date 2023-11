Seis usinas solares serão criadas em Camaquã e Candelária

A Solled Energia, de Santa Cruz do Sul, iniciou a construção de seis usinas, com a instalação de 13,6 mil placas e geração total estimada em 8,4 WMP. São três usinas em Candelária (área da RGE) e três usinas em Camaquã (região da CEEE Equatorial), com investimento de aproximadamente R$ 30 milhões.

A empresa desenvolveu os projetos e está construindo as seis usinas, que devem entrar em operação entre abril e agosto de 2024. O empreendimento ainda dispõe de oportunidade para investidores, com cotas de participação no investimento. "São usinas para locação, no sistema de energia solar por assinatura. Cada uma delas parte de um aluguel médio mensal de R$ 75 mil", destaca a CEO da Solled Energia e coordenadora estadual da Associação Brasileira de Energia Solar (ABSolar), Mara Schwengber.

As usinas de investimento podem ser feitas em dois modelos: solo ou telhados. Em telhados com áreas a partir de 300 metros quadrados, o investimento inicial é em torno de R$ 100 mil, possibilitando chegar a um aluguel mensal em torno de R$ 2,5 mil. Já para as usinas de solo, os investimentos normalmente partem de R$ 250 mil e geram um aluguel próximo a R$ 5,5 mil.

A líder da empresa afirma que se tratam de opções para quem busca melhorar a rentabilidade de um imóvel (instalação em telhado) ou aproveitar uma área de terras disponível. "Um ponto importante é que se busque empresas de referência e equipamentos de qualidade, para que de fato se tenha o retorno esperado n", frisa Mara.