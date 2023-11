Mais um trecho da avenida Paraguassú, em Imbé, recebe lâmpadas de LED

A Prefeitura de Imbé, por meio da Secretaria Municipal de Obras e Viação, está concluindo as melhorias na iluminação pública na Avenida Paraguassú, no trecho entre a rua Rio Pardo e a avenida São Luiz, no Centro. Ao todo, conforme o prefeito Ique Vedovato, serão 86 novas lâmpadas de LED que substituem as de vapor de sódio. Também estão sendo realizadas as manutenções dos topos das luminárias.

Ique ressalta que as lâmpadas de LED possuem 200 watts de potência e são mais econômicas, Ainda segundo ele, a avenida Nilza Godoy ganhará mais três postes novos, que já contarão com o novo sistema de iluminação. ".Aos poucos vamos avançando e trazendo essa iluminação melhor para outros locais do município", afirma o prefeito.