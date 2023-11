Prefeitura e UFSM alinham intenção de curso de Medicina em Palmeira das Missões

Uma comitiva composta por representantes de Palmeira das Missões esteve em uma reunião com o reitor da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), Luciano Schuch, no fim da semana passada. O encontro teve como pauta central a discussão sobre a viabilidade e os passos necessários para a implantação do curso de Medicina no campus da UFSM em Palmeira das Missões.

O prefeito Evandro Massing, que liderou a comitiva, destacou a relevância desse passo para a comunidade e ressaltou a intenção de transformar Palmeira das Missões em um polo de saúde na região. "Estamos buscando expandir as oportunidades de formação na área da saúde em nosso município, acreditamos que a implantação do curso de Medicina é um passo crucial para fortalecermos nosso potencial como referência em saúde na região", afirmou o prefeito.

Para dar continuidade a essa iniciativa, ficou estabelecida uma nova reunião, marcada para o dia 27 de novembro, com lideranças regionais. O objetivo é mobilizar apoio e consolidar propostas que serão encaminhadas ao governo federal.

O reitor Luciano Schuch expressou otimismo em relação ao potencial do município. "A cidade tem características que a tornam propícia para se tornar um polo de saúde. Além do curso de Medicina, podemos pensar em pleitos para outros cursos na área, como Farmácia, Biomedicina e Fisioterapia, ampliando ainda mais as oportunidades de formação na região", destacou Schuch. A reunião agendada para o dia 27 de novembro será realizada com apoio da UFSM, associações de municípios, entidades sociais e empresariais, entre outras, em busca de avançar com a ideia.