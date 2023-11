Programação da Festa Municipal do Pêssego é definida em Pelotas

A programação para a Festa Municipal do Pêssego 2023, em Pelotas, já está definida pelos organizadores, para o domingo (26), na Comunidade São Pedro, Vila Nova, 7º distrito de Pelotas, com abertura às 10h. Entre as atrações culturais confirmadas, constam apresentação do Centro Cultural Nativista Raízes da Tradição, banda Metais & Cia, Expresso da Vaneira e banda Sul Brass, além do concurso de melhor e maior pêssego e de desfile temático.

A prefeitura, por intermédio da Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR), a Embrapa, a Emater, a Universidade Federal de Pelotas (UFPel), o Sindicato da Indústria de Doces e Conservas Alimentícias de Pelotas (Sindicopel), a Associação dos Produtores de Pêssego da Região de Pelotas (APPRP), o Sindicato dos Trabalhadores Agricultores Familiares de Pelotas e a Cooperativa dos Apicultores e Fruticultores da Zona Sul (Cafsul) são apoiadores do evento "A Festa Municipal é um dos pontos altos da safra e antecede a 10ª Quinzena do Pêssego, que será realizada do dia 1º a 15 de dezembro com diversas atividades. Para o público que for aproveitar a Festa, não faltarão variedades da culinária típica colonial, expositores, feira de produtores, diversão para crianças, música e recantos para passar o dia. Toda a infraestrutura vem sendo preparada com carinho para receber os visitantes de Pelotas e de outros municípios", comenta o vice-prefeito e secretário de Desenvolvimento Rural, Idemar Barz.