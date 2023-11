Ruas de Lajeado passam por limpeza após pior cheia da história

O dia seguinte ao do pico da terceira maior cheia já registrada na bacia do Rio Taquari, que chegou a 28,92 metros às 8h de domingo (19) foi de retomada em Lajeado. Com o início do recuo das águas, foram iniciados os trabalhos de limpeza da cidade, com desobstrução das vias, manutenção de ruas e recolhimento de entulhos.

Com a ajuda do sol, também foi a oportunidade para que famílias desalojadas pudessem iniciar a a limpeza de suas casas. O rio, às 17h da segunda-feira (20) ainda estava em cota de inundação, com 19,74m. As famílias levadas para os abrigos ainda não foram liberadas pela Defesa Civil para retornarem para as casas. O retorno ainda será avaliado, pois há previsão de chuva para esta semana.

De acordo com informe da prefeitura, eram 704 pessoas desabrigadas - no Parque do Imigrante eram 594 e no Conservas, mais 110 pessoas. Algumas medidas também foram definidas ontem. A distribuição de medicamentos da Farmácia Escola está suspensa. O novo ponto de distribuição será informado nos próximos dias.

As aulas na rede municipal de educação seguem com funcionamento normal, com exceção do Projeto Vida São José (Centro) e EMEI Risque Rabisque (Centro), cujos prédios foram atingidos pelas cheias, não tiveram aulas nesta segunda-feira e permanecem com atividades suspensas nesta terça-feira (21)

Ainda ontem, todas as ruas que estavam bloqueadas por conta do excesso de água foram liberadas para trânsito de veículos. O Departamento de Trânsito pede cautela aos motoristas que utilizarem as vias atingidas pela cheia. Devido ao acumulo de lama, as vias estão escorregadias e os motoristas devem trafegar em baixa velocidade.

O município de Lejado, no momento, necessita doações de colchões, toalhas, roupas de cama, cobertores e materiais de limpeza. Os interessados em realizar doações devem entrar em contato com a Defesa Civil pelo fone (51) 3982-1150.