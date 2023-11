Taquara estima prejuízo de R$ 4,6 milhões com enchente

A prefeitura de Taquara decretou, nesta segunda-feira (20), situação de emergência devido aos estragos causados pelo excesso de chuva no último final de semana. De acordo com o levantamento realizado pela Secretaria de Meio Ambiente, Defesa Civil e Causa Animal, 4.576 pessoas ficaram desalojadas e 122 desabrigadas. O prejuízo total estimado supera os R$ 4,6 milhões.

"Ainda não foram mensurados os danos no setor agropecuário, que elevarão ainda mais esse número, infelizmente", lamenta a prefeita Sirlei Silveira. O excesso de chuva no fim de semana foi o sétimo evento adverso relacionado a questões climáticas em 2023. Houve um período de estiagem, uma microexplosão atmosférica que ocasionou vendaval e cinco episódios de excesso de chuva com inundações. "Não está sendo um ano fácil, mas estamos tomando diversas providências relacionadas à prevenção, minimizando danos que poderiam ter sido muito maiores", destaca o secretário de Meio Ambiente, Defesa Civil e Causa Animal, Matheus Modler.

Após a elevação do Rio Paranhana e do Rio dos Sinos, 1.144 moradias foram atingidas, além de 18.532 pessoas terem sido afetadas pelas obstruções de vias públicas e inundações. "Foram danificadas duas pontes em Padilha, uma na localidade de Passo da Ilha e três passagens molhadas no Distrito de Pega Fogo. Treze vias públicas tiveram perda de materiais minerais, quedas de árvores e obstruções causadas pela água", salienta o coordenador de Defesa Civil, Alessandro Santos.

Parte da Escola Estadual Hermínia Marques, no distrito de Rio da Ilha, também foi prejudicada, gerando um prejuízo de R$ 17 mil. "Além dos danos a essa importante escola estadual do nosso interior, tivemos a infelicidade de perder o acervo da biblioteca situada na Escola Municipal Alipio Alfredo Sperp, que fica no Bairro Santa Maria, próxima ao Rio Paranhana. Porém, o mais importante é que não perdemos vidas, que são o nosso bem mais valioso", disse a secretária de Educação, Cultura e Esporte, Carla Silveira.

A Prefeitura de Taquara também atualizou que mais de 8.800 moradores foram afetados pela enchente. Atualmente, ainda há pontos de alagamento na cidade, em dois diferentes locais do bairro Empresa. Na região do Loteamento Olaria, o volume da água diminuiu em cerca de 20% nas últimas horas. Porém, na área próxima do Rio dos Sinos, entre as ruas Lima, La Paz e Buenos Aires, houve pouca diminuição do volume de água, impossibilitando o retorno das famílias atingidas.

Para atender a população desabrigada atingida pelas chuvas, a Secretaria de Desenvolvimento Social, Trabalho e Cidadania faz o pedido de doações de produtos de limpeza e higiene. A comunidade também poderá doar alimentos e fraldas. As doações podem ser entregues na Escola Estadual de Ensino Médio Willibaldo Bernardo Samrsla (Ciep), na Rua Osvaldo Cruz, 225, bairro Empresa.