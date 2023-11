Festival do Xis vende 13 mil lanches em Santa Maria

O primeiro Festival do Xis realizado em Santa Maria levou milhares de pessoas à Vila Belga durante o final de semana. Cerca de 30 mil pessoas circularam pela Rua Dr. Wauthier e puderam provar diversos sabores do xis santa-mariense. Ao todo, 10 lanchonetes e cinco food trucks venderam aproximadamente 13 mil lanches no período.

O público, que provou as diferentes opções, teve uma missão importante: escolher o " Melhor Atendimento", o "Xis mais saboroso", e o "Xis mais Criativo". Um único estabelecimento foi o vencedor em todas as categorias, o National Dog. "Tivemos um grande festival, um público excelente para esse evento que realizamos pela primeira vez. Tenho certeza de que quem passou por aqui gostou do que viu, da experiência que pode vivenciar", disse o vice-prefeito, Rodrigo Decimo, durante a premiação.

Pessoas de todas as idades, algumas, inclusive, passeando com animais de estimação, deram suas opiniões sobre o evento. Com grande público, o domingo foi o dia em que mais pessoas estiveram no local, cerca de 15 mil. Já no sábado (18) e na sexta-feira (17), com cerca de 14 mil pessoas que passaram pelo festival. Ao todo, 2 mil copos personalizados foram feitos para o evento e vendidos. O valor arrecadado será revertido para a Associação de Moradores da Vila Belga.

A avaliação dos consumidores foi importante para as lanchonetes que funcionaram durante o festival. Para Maiko Pagliarini, proprietário de uma delas, além do retorno recebido pelas pessoas, o evento reforçou uma característica de Santa Maria. "A cultura da cidade é muito baseada na culinária e o xis é um dos grandes pratos que temos. Além disso, ser realizado num local tão nostálgico como a Vila Belga, é marcante. Espero que o festival entre no calendário de eventos do município", disse.