Passo Fundo monitora problemas causados pelo excesso de chuvas

O município de Passo Fundo, no Norte gaúcho, registrou na semana passada um volume de chuvas maior do que o dobro da média do mês de novembro. A prefeitura da cidade está auxiliando a população afetada pelas precipitações acima da média e mobilizando as equipes das secretarias para auxiliar os moradores.

Um levantamento realizado pela coordenação da Defesa Civil do município aponta que em 24 horas foram atendidos mais de 90 chamados com algum tipo de serviço ou orientação. Segundo o coordenador da Defesa Civil, Fernando Bicca, os efetivos estão prontos para dar suporte aos moradores, além disso, a manutenção do plantão para atendimento às pessoas atingidas será mantido.

Cerca de 100 famílias procuraram algum tipo de ajuda junto à Assistência Social. De acordo com o secretário de Cidadania e Assistência Social, Rafael Bortoluzzi, as equipes estão atendendo e disponibilizando materiais de limpeza, alimentos, cobertores, entre outros itens emergenciais.

A possibilidade de deslizamento do talude, em área de domínio da ferrovia administrada pela Empresa Rumo, na Santa Maria, segue em monitoramento após interdição do local e atendimento a quatro famílias. Na sexta-feira, o Executivo realizou uma reunião com a empresa, que se comprometeu a responder a notificação dentro do prazo e demonstrar como será realizado o trabalho de reparo do local.

No que compete à Secretaria de Transportes e Serviços Gerais, foram removidas árvores e galhos, feito o recolhimento de resíduos, limpeza de bocas de lobo, atendimento de alagamentos a residências e, ainda, remoção de móveis em residências. Entre os principais bairros assistidos estão Vila Luiza, Entre Rios, Berthier, Morada do Sol e Petrópolis.

Já as equipes do Interior do município estão fazendo socorro e resolvendo os pontos mais críticos, especialmente por onde passa o transporte escolar. As equipes seguem também em São Roque, na estrada principal, na localidade de Nossa Senhora da Saúde, trabalhando nas pontes que foram alagadas novamente, e por este motivo estão com problemas nas cabeceiras.