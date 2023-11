Erechim registra 322 milímetros de chuva em uma semana

A cidade de Erechim segue sofrendo com os altos volumes de chuvas. de segunda-feira (13), até sexta-feira (17), o município registrou 322 milímetros. Além disso, alguns pontos registraram 352 milímetros durante a semana. Esse volume de precipitação corresponde a três meses de chuvas, segundo a média histórica de Erechim.

Conforme a Defesa Civil, de acordo com dados do Cemaden, nas últimas 24 horas, por exemplo, choveu 81.8 milímetros no bairro Cristo Rei e 80.8 milímetros no bairro centro. Neste mesmo período, Erechim registrou várias ocorrências devido ao excesso de chuvas, como queda de barreira na rua Quintino Bocaiúva, resgate de idoso, interdição de residência na rua Catharina Basso. Ainda, foram registrados oito alagamentos no Bairro Zimmer, cinco alagamentos no bairro José Bonifácio e uma queda de barreira na ERS 420.

O prefeito em exercício de Erechim, Flávio Tirello, afirma que a Defesa Civil e a Força Voluntária Alto Uruguai estão trabalhando intensamente e atendendo todas as ocorrências do município. Segundo o chefe do Executivo o município está com uma demanda grande em vários pontos da cidade e as instituições estão conseguindo conter os danos de maneira efetiva.