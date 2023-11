Prefeitura de Teutônia mantém subsídio e valor de R$ 5,00 na passagem de ônibus

A prefeitura de Teutônia manteve subsídio para renovação do contrato com a transportadora Stadtbus, de modo que o aumento não seja repassado à população no valor da passagem, que se mantém em R$ 5,00. O valor não sofre alterações desde janeiro deste ano, a fim de viabilizar o uso do transporte público.

O valor do subsídio, que antes era fixo, agora será aplicado sobre a quilometragem rodada e o número de passageiros. Em contrapartida, a empresa disponibilizará aplicativo para os usuários monitorarem o trajeto e a localização dos ônibus em trajeto, instalando GPS nos veículos. A prefeitura acredita que a medida trará benefícios para a comunidade, que poderá ter mais precisão da localização dos ônibus e reduzir o tempo de espera nas paradas.

A empresa já é responsável pelo transporte público municipal desde 2013, e a renovação do contrato prevê esse acordo por mais 10 anos, conforme o contrato firmado entre as partes. O transporte urbano funciona de segunda a sábado, realizando trajetos entre os bairros Canabarro e Teutônia, seguindo diariamente os mesmos horários, com exceção dos finais de semana.