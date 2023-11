Aeroporto de Caxias do Sul supera número de passageiros de 2022

O município de Caxias do Sul, localizado na Serra, registrou crescente movimentação de passageiros no aeroporto Hugo Cantergiani. Segundo os dados da Secretaria de Trânsito, Transportes e Mobilidade, o número supera o total de viajantes que circularam no terminal em 2022.

A grande circulação de viandantes optando por viagens através de vias aéreas têm gerado impactos positivos de Caxias do Sul. A secretaria publicou, na sexta-feira (17), uma atualização sobre o número total de passageiros até agosto de 2023. O montante de 222.615 pessoas já supera o total que circularam no terminal em 2022, quando 221.449 pessoas utilizaram o aeroporto caxiense.

A tendência é que haja quebra expressiva do recorde, que remete a 2019, quando 241.527 pessoas circularam pelo prédio. Conforme o diretor do terminal, Maurício Loreto D'Ávila, uma das principais razões que levaram ao resultado positivo é o turismo regional. Segundo o diretor a principal causa é o turismo que está crescendo exponencialmente no Estado.

Atualmente o aeroporto Hugo Cantergiani possui voos para os terminais de Campinas, Congonhas, Guarulhos e Galeão. A partir de dezembro, também serão ofertados voos semanais para Florianópolis.