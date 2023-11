Batalha das Startups movimenta 16 empresas na UCS

O Parque de Ciência, Tecnologia e Inovação da Universidade de Caxias do Sul (TecnoUCS), em parceria com o SebraeX, promoveu a Batalha de Startups. Inserida na programação da 2ª Feira Brasileira do Grafeno, o objetivo foi gerar visibilidade e reconhecimento a projetos empreendedores com modelos de negócios diversos e inovadores. Ao todo, 16 empresas competiram em formato eliminatório.

As startups foram divididas em duas categorias: de pré-operação, aquelas que já possuem um modelo de negócio definido, com primeiros clientes em validação e que tenham um protótipo com as funcionalidades básicas da solução; e de tração, as que já contam com estrutura de vendas com histórico de resultados crescentes e produto operacional. As duas startups campeãs (uma de cada categoria) se classificam para a etapa estadual do Desafio Sebrae Like a Boss, que ocorre durante o Gramado Summit 2024, em abril.

"As startups que participaram da batalha mostraram que a Serra gaúcha está se transformando em um polo de tecnologia e inovação em diversos segmentos para além da indústria tradicional. Chama a atenção que as finalistas apresentaram soluções com tecnologia bastante avançada em Inteligência Artificial (IA) e materiais avançados e, em especial, com foco na saúde e bem estar, sustentabilidade e inclusão social", celebra o coordenador executivo do TecnoUCS, professor César Panisson.

A Startup LimbX conquistou o primeiro lugar na categoria pré-operação. Criada em maio deste ano, em Santa Cruz do Sul, tem como missão revolucionar o mercado de próteses funcionais, tornando-as mais acessíveis, confortáveis e personalizadas, com o intuito de devolver a autonomia para pessoas que passaram por amputações. O CEO Natã Vargas destaca o crescimento do evento. "Nos conectamos com pessoas incríveis e talentosas, e tivemos a oportunidade de conhecer ainda mais sobre os benefícios deste material tão inovador como o grafeno", avaliou.