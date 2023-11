Pelotas busca recursos através de programa do governo federal

O município de Pelotas, localizado na região Sul, inscreveu mais de R$ 403 milhões em projetos no Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) Seleções, novo projeto do governo federal que permite Estado e cidades inscrevam seus projetos prioritários para pleitear recursos. A prefeitura de Pelotas cadastrou 24 projetos, entre eles, programas nos setores da saúde, educação e esportes, planejamento e gestão, habitação, regularização fundiária e saneamento.

Via PAC Seleções, Estados e municípios podem ter acesso a recursos destinados pelo governo federal para as áreas de saúde, infraestrutura social e urbana, mobilidade, educação e outras. Pelotas concorre às verbas com seis projetos da Secretaria de Educação e Desporto (Smed), oito da Secretaria de Planejamento e Gestão (Seplag), três da Secretaria de Saúde (SMS), três da Secretaria de Habitação e Regularização Fundiária (SHRF) e cinco do Sanep.