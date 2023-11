Calçadas da área central de Erechim serão vistoriadas pela prefeitura, que irá solicitar a padronização

O município de Erechim, localizado no Alto Uruguai, está orientando os proprietários de imóveis da área central da cidade a regularizarem suas calçadas. Segundo o secretário de Obras Públicas, Habitação, Seguranças e Proteção Social de Erechim, Mario Rossi, é necessário proporcionar um ambiente urbano acessível, incluindo passeios com piso tátil, que além de facilitar a locomoção de todos os cidadãos, também promova a inclusão de pessoas com deficiência visual.

A acessibilidade representada pelo piso tátil e rampas tem papel fundamental nos passeios urbanos, sendo que essas ferramentas, são vitais para a orientação das pessoas com deficiência visual. Já as rampas de acessibilidade facilitam a mobilidade dos cadeirantes e indivíduos com dificuldades de locomoção, eliminando barreiras físicas. Essas medidas não apenas atendem a requisitos legais, mas promovem uma sociedade inclusiva.

A responsabilidade pela manutenção e adequação dos passeios é dos proprietários. Além disso, o setor de Fiscalização do município, antes de liberar o Habite-se, verifica se a obra contempla o passeio público de acordo com a legislação. "Todas as obras novas já estão sendo feitas com piso tátil, e quando ela estiver localizada na esquina já é necessário fazer a acessibilidade para se adaptar às regras", comenta o secretário, Mario Rossi.