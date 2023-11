Encontro em Encruzilhada do Sul vai reunir produtores de noz-pecã

Aproximar a cadeia produtiva da noz-pecã, avaliar o presente do setor, compartilhar conhecimentos e traçar estratégias para um futuro próspero e sustentável são objetivos centrais do ENAPecan 2023 - Encontro Nacional da Pecanicultura. O evento ocorre dias 23 e 24 de novembro, em Encruzilhada do Sul.

O evento é Organizado pelo Instituto Brasileiro de Pecanicultura (IBPecan); Embrapa; Emater/RS-Ascar; Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (Seapi); prefeitura e Pecanera Brasil; A abertura oficial, com a presença de autoridades, está marcada para as 13h30 do primeiro dia.