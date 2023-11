Estado viabiliza construção de casas temporárias no Vale do Taquari

O governador Eduardo Leite fez dois anúncios sobre a área de habitação no Vale do Taquari. Em solenidade realizada no Palácio Piratini, Leite assinou dois documentos: o decreto de desapropriação de área em Muçum para construção de moradias e a delegação de competência para que a Secretaria de Habitação e Regularização Fundiária formalize um termo de cooperação com o Sindicato da Indústria da Construção Civil (Sinduscon-RS) para erguer casas temporárias em Roca Sales.

Em Roca Sales serão construídas 20 casas de passagem, até que as definitivas estejam prontas, com recursos da iniciativa privada, por meio da parceira entre o Estado e o Sinduscon, além de doações do setor privado. O modelo de casas temporárias foi inspirado nas vilas de passagem erguidas em São Sebastião, no litoral de São Paulo, após a tragédia climática ocorrida em fevereiro deste ano.

O decreto de desapropriação de área em Muçum permitirá a construção de 209 unidades habitacionais definitivas. No terreno, será possível erguer 65 casas e 144 apartamentos, com recursos oriundos do governo federal.

O vice-governador Gabriel Souza, que coordenou in loco o gabinete de crise do governo do Estado instalado no Vale do Taquari, destacou que as medidas representam mais um passo na retomada da normalidade na região. "Muçum e Roca Sales contabilizam centenas de casas destruídas em parte ou totalmente após as enxurradas. As assinaturas realizadas hoje são o resultado de um trabalho em conjunto com os municípios para viabilizar um local seguro e adequado para as famílias que perderam suas residências", complementou. Ainda esta semana o governo estadual recebeu os laudos habitacionais para a elaboração de planos de trabalho dos municípios para acesso a recursos da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, por meio do Sistema Integrado de Informações sobre Desastres.