Rio Grande terá três táxis acessíveis a partir de 2024

A prefeitura de Rio Grande determinou esta semana a regulamentação de táxis acessíveis. O prefeito, Fábio Branco, assinou o decreto que regulamenta o serviço de táxi com veículos especiais adaptados na cidade.

O decreto funciona como uma nova atribuição do Mapa da Inclusão, estudo que identifica o número de pessoas com deficiência atendidas pelas secretarias do município, integrando os dados e georreferenciando os cadastros municipais. O objetivo da ação é oferecer novas opções de transporte personalizados às pessoas com deficiência (PCDs).

Além do transporte, usando a funcionalidade e os dados já georreferenciados do Mapa, prevê-se também a criação de vagas de estacionamentos específicos para estes veículos. De acordo com o secretário de Mobilidade, Acessibilidade e Segurança, Anderson Castro, estas vagas serão localizadas nos arredores de hospitais, clínicas de saúde e fisioterapia.

Com a assinatura da prescrição, a pasta irá abrir, em primeiro momento, três vagas para o cadastro de taxistas que já demonstraram o interesse em possuir a certificação de veículo acessível. Os motoristas interessados possuem um prazo de 60 dias para realizar a inscrição.

Após, os inscritos poderão discutir questões orçamentárias com a secretaria a fim de definir a melhor adaptação a ser realizada no veículo. Feito isso, os taxistas recebem um novo prazo de 30 dias para apresentar o automóvel regularizado com as especificidades necessárias. A secretaria adverte que os veículos podem ter diferentes adaptações, desde que sejam atestadas pelo Inmetro.

"Será um veículo adaptado para pessoas com deficiência, mas que atende todos os tipos de passageiros. Então a ideia nossa é atender todo tipo de pessoa com deficiência e não só o cadeirante. Estamos fazendo esse trabalho com o sindicato, eles estão entendendo a necessidade de se preparar, de fazer cursos e entender que isso realmente é uma possibilidade de trabalho para eles e pelo que eu estou vendo, eles vão apoiar e vão seguir com essa ideia de implementar o serviço", comenta Anderson Castro.

Todos os táxis acessíveis devem portar a identificação com Símbolo Internacional de Acesso (SIA) branco sobre fundo azul. Também devem possuir, no mínimo, mais um lugar para o passageiro acompanhante e o prefixo do veículo em braile, fixado nas portas do automóvel. Apesar das especificidades, os veículos poderão operar em normalidade com passageiros que não utilizem os recursos de acessibilidade. Ainda, independente dos meios serem equipados, as tarifas não irão sofrer alteração.