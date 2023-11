Canoas busca verbas para retomar projeto do aeromóvel

Um antigo sonho da prefeitura de Canoas, o projeto do aeromóvel será, mais uma vez, retomado. O plano foi inscrito junto à Casa Civil do governo federal para integrar o Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). Inicialmente, o município apresentou a fase 1 do programa, que prevê a construção de uma via elevada exclusiva, com 4,7 km de extensão e sete estações, ligando os bairros Guajuviras e Mathias Velho, integrado com a estação da Trensurb. O investimento projetado é de, aproximadamente, R$ 755 milhões.

A ideia é criar uma alternativa de mobilidade na cidade, visto que o veículo promove a redução do tempo de viagem neste trajeto em horários de pico, diminuindo de 40 minutos para cerca de nove minutos. Além da mobilidade, o aeromóvel representa um modelo de transporte sustentável, com zero emissão de poluentes e resíduos de pneus.

"A implantação deste meio de transporte em Canoas irá melhorar a mobilidade nas duas maiores regiões da cidade, ou seja, para a metade da nossa população, ligando o bairro Guajuviras ao Mathias Velho. Além de ser um veículo sustentável, que não agride o meio ambiente, vamos poder proporcionar mais segurança, conforto e economia no bolso dos usuários que dependem do transporte público em nossa cidade", salienta o prefeito Jairo Jorge.

O projeto do aeromóvel em Canoas começou a ser discutido em 2011. Depois, em 2013, o governo federal acenou com a liberação de R$ 272 milhões para a obra. Dois anos depois foi assinada a ordem de início para as obras na cidade, mas a Metroplan pediu detalhes sobre o impacto do projeto e, desde 2018, a construção foi interrompida, após o município realizar, inclusive, a compra de materiais para tal.

"Pude ver na prática o que estamos idealizando para Canoas, desde 2012. O prefeito de Guarulhos está trabalhando para ampliar a linha e levar para a cidade. Se há 10 anos o aeromóvel poderia ser uma promessa, hoje diante das mudanças climáticas, é uma exigência, uma necessidade", ressaltou o prefeito, que visitou o modal de transporte na cidade paulista.