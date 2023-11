Feirão de empregos ocorre no sábado no Sine de Imbé

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, por meio do Sine de Imbé, junto à Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social (FGTAS), realiza neste sábado (18), das 9h às 15h, o primeiro Feirão de Empregos da cidade. A ação acontecerá na sede do Sine e reunirá ofertas de vagas e realização de entrevistas de emprego.

De acordo com o coordenador do Sine de Imbé, Calvino Ferreira, o evento ter por objetivo permitir a aproximação gratuita de empresas que necessitam contratar profissionais com trabalhadores que buscam uma oportunidade de emprego. No local, também poderá se realizar avaliação e renovação de Carteiras de Artesãos.

"É uma ação inédita articulada pelo nosso governo para oferecer aos moradores da nossa cidade uma grande oferta de emprego nas mais diversas áreas. Com essa iniciativa, acreditamos que conseguiremos unir o desenvolvimento da área econômica, que abrirá postos de trabalho, e também da área social, contemplada através da ocupação desses postos por pessoas que buscam uma oportunidade de trabalho", avalia o prefeito Ique Vedovato.