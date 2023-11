Comusa busca captar R$ 458 milhões para obras via PAC 2

A Comusa - Serviços de Água e Esgoto de Novo Hamburgo quer captar quase R$ 458 milhões do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC 2) do governo federal com projetos voltados para melhorar o saneamento do Município. A maior parte desse valor - quase R$ 400 milhões - está previsto para a implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) do arroio Pampa, que inclui redes coletoras de esgoto, estações de bombeamento, elevatórias, linha de recalque e ampliação da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) Luiz Rau. Com isso, Novo Hamburgo deve alcançar o índice do Marco Regulatório do Saneamento até 2033, tratando, praticamente, todo o esgoto de Novo Hamburgo.

O vice-prefeito e diretor-geral da Comusa, Márcio Lüders, destaca que essa é uma oportunidade única para buscar recursos e atingir a meta de saneamento, com obras necessárias e que poderiam ser inviáveis sem os recursos federais. "Essa é a chance que temos de dar o passo além para a Comusa. Com a ETE Luiz Rau estamos dando o primeiro passo para tratar nosso esgoto. Mas, com o projeto do arroio Pampa, estamos falando de acabar com o grosso da poluição e do esgoto a céu aberto que nos acostumamos a ver nos bairros e no Centro de Novo Hamburgo", disse.

A autarquia desenvolveu outros cinco projetos para captar recursos junto ao PAC 2, como a implantação do SES Cerquinha, contando com uma ETE também no local, orçado em R$ 25 milhões; e contratação de serviços de campo e projeto para redes de coleta de esgotamento sanitário da bacia do arroio Luiz Rau, orçado em mais de R$ 1,8 milhão. A ideia da Comusa é conseguir verbas para tirar, ao menos, um parte dessas obras do papel com os recursos federais.

Já no abastecimento de água na cidade de Novo Hamburgo, a Comusa apresentou projeto para a implantação de uma rede adutora de água no Canudos, orçada em R$ 12,4 milhões; Sistema de Tratamento de Lodo da Estação de Tratamento de Água (ETA), mais de R$ 11,7 milhões; e reservatório de água tratada com 3 mil metros cúbicos de capacidade na Avenida Coronel Travassos. "Essa nova adutora no Canudos vai garantir um abastecimento mais eficiente para o maior bairro de Novo Hamburgo. Já o sistema de tratamento de lodo da ETA é importante para darmos o descarte correto para o que sobra no tratamento de água e, com o novo reservatório, teremos mais água tratada armazenada para garantir o abastecimento de toda a cidade", conclui.