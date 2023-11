Dança Alegre Alegrete é retomado após oito anos

Maior festival de dança da metade sul do Estado, o Dança Alegre Alegrete está de volta após um hiato de oito anos. A 25ª edição do evento acontecerá entre os dias 23 e 29 de novembro, em uma iniciativa do Sistema Fecomércio/Sesc, em parceria com a Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer.

O projeto foi criado nos anos 1980 pela coreógrafa Maria Waleska van Helden e, neste ano, conta com a sua curadoria, em parceria com Paulo Amaral. Mais de 15 companhias de dança vindas de Porto Alegre, Pelotas, Bagé e São Paulo, além de grupos locais, se apresentam na edição, que acontece no Largo do Centro Cultural Adão Ortiz Houayek e, através de intervenções urbanas, em outros pontos da cidade. Workshops, palestras e bate-papos também integram a programação.

"É uma alegria imensa para nós estarmos promovendo o retorno deste evento tão tradicional e importante para as artes em Alegrete e região", comenta o agente de Cultura e Lazer do Sesc Alegrete, Paulo Amaral. "O Dança Alegre Alegrete tem como objetivos principais a formação de plateias críticas que valorizem a dança e a democratização e intercâmbio de ideias estéticas e referências entre os bailarinos do Rio Grande do Sul e do Brasil. É uma grande oportunidade para quem se dedica a esta arte, e também para a comunidade, que poderá desfrutar de belíssimas apresentações, gratuitamente", sublinha