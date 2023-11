Palmeira das Missões lança programa de microcrédito

A prefeitura de Palmeira das Missões realizou o lançamento do Programa Municipal de Microcrédito. Em parceria estratégica com a Imembuí Microfinanças, a iniciativa visa simplificar o acesso das pequenas empresas às oportunidades de financiamento, impulsionando o desenvolvimento econômico do município.

O programa, que entra em vigor imediatamente, permite que empreendedores formais e informais solicitem créditos, com um destaque especial para as pequenas empresas que poderão contrair empréstimos de até R$ 20 mil. Uma característica fundamental do programa é a concessão de crédito a juros baixos, tornando o financiamento mais acessível e sustentável para os beneficiários.

De acordo com o prefeito, Evandro Massing, o objetivo principal do programa é incentivar os microempreendedores, proporcionando um atendimento personalizado, adaptado a cada caso específico. Essa abordagem visa não apenas facilitar o acesso ao crédito, mas também fornecer suporte adequado para o crescimento e a consolidação dos empreendimentos locais. "Estamos comprometidos em criar um ambiente de negócios mais produtivo e criativo em Palmeira das Missões. Este programa é mais um passo em direção a esse objetivo", afirmou o prefeito.

O secretário de Desenvolvimento Econômico e Empregos de Palmeira das Missões, Jerônimo Cecatto, destacou a iniciativa como parte integrante de uma série de esforços da pasta para impulsionar o setor empresarial local. "O Programa Municipal de Microcrédito é uma ferramenta que contribuirá para a criação de um ambiente de negócios mais dinâmico, estimulando o crescimento econômico e a geração de empregos," ressaltou Cecatto.