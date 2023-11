Dois novos aviários são construídos em Venâncio Aires

A Patrulha Agrícola da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos de Venâncio Aires finalizou a construção de dois novos aviários na localidade de Linha Cerro dos Bois. A iniciativa para impulsionar o setor da proteína animal - que tem crescido a cada ano no município, e incentivar a agroindústria local proporciona, através de programa que propicia o subsídio em 100% do custo de até 100 horas/máquina de terraplanagem para a construção de aviários, que representa um investimento aproximado de 30 mil reais.

Conforme o assessor da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Gustavo Von Helden, que esteve no local, os aviários são voltados para a criação de aves de corte como também para a produção de ovos. "O município dá a sua participação com o preparo do terreno em que os pavilhões são colocados. São máquinas e caminhões que deslocam a terra, ajustam o nível para dar acesso aos terrenos para então serem montadas as estruturas que receberão os frangos. Um investimento em 100 horas/máquina que refletem em números positivos na economia local", enfatiza Gustavo.

Ele também ressaltou a relevância da ação para estimular a produção rural. "A parceria com os agricultores, através do Programa de Diversificação de Culturas, não só realiza os sonhos dos produtores, mas também evita o êxodo rural dos jovens. Além disso, esse investimento não é apenas no setor agrícola, mas também gira a economia local, contribuindo para o desenvolvimento do município", finaliza Von Helden.

Até o momento, 11 aviários já foram construídos e entregues aos produtores rurais desde o início da atual gestão. Três aviários ainda estão sendo construídos, nas localidades de Monte Belo, Duvidosa e Tangerinas, com previsão de entrega até dezembro.