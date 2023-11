Tarifa do transporte seletivo é reajustada em Caxias do Sul

A Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Mobilidade de Caxias do Sul confirmou o reajuste da tarifa do serviço de táxi lotação no município. A partir desta quinta-feira (16), o valor passa a ser de R$ 6,00.

O preço da passagem do transporte seletivo não era atualizado desde dezembro de 2020, quando subiu para R$ 5,00. Nesta categoria, não há meia tarifa. Atualmente, Caxias do Sul possui nove micro-ônibus que operam o serviço e atendem à comunidade com um serviço autorizado em caráter precário.

Após a conclusão do Plano Diretor de Transportes e Mobilidade Urbana (Planmob Caxias), a prefeitura avaliará a viabilidade de uma nova licitação para manutenção do serviço.

Pela legislação que regulamenta o transporte público em Caxias do Sul, o preço da tarifa do transporte seletivo deveria ser 20% superior ao da passagem de ônibus. Contudo, para evitar um impacto muito grande ao passageiro e diante da realidade atual do serviço, o município optou pelo valor de R$ 6,00.