Cachoeirinha terá feirão de empregos no fim do mês

A prefeitura de Cachoeirinha vai promover, no dia 27 de novembro, um Feirão de Empregos no município. A ação ocorre das 8h às 12h, no Centro das Indústrias de Cachoeirinha (Av. das Indústrias, 750, Distrito Industrial) e ofertará vagas nas áreas da Indústria, Comércio e Serviços. Os interessados devem comparecer ao local munidos de currículo e Carteira de Trabalho.

"Nosso objetivo é proporcionar novas chances para que os munícipes possam se reinserir no mercado de trabalho", destaca a secretária da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, Sueme Pompeo de Mattos. Sueme ainda enfatiza que o Feirão de Empregos é um movimento amplo e qualificado para fomentar o preenchimento de vagas e a geração de renda. "Com o fim do ano, muitas oportunidades estão surgindo", completa.

A prefeitura ainda não anunciou quantas empresas irão participar e quantas vagas serão oferecidas. A ideia é que essas informações sejam fornecidas mais próximo do feirão.