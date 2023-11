Festival do Xis é atração em Santa Maria no fim de semana

Conhecida como a Capital do Xis, Santa Maria se prepara para sediar o primeiro festival da iguaria gaúcha, a partir de sexta-feira (17). A Vila Belga será o palco onde diversos restaurantes irão se instalar para oferecerem ao público as mais diversas variações do lanche, um dos preferidos do público da cidade e da região e que é facilmente encontrado nas mais diversas lancherias espalhadas pelos bairros.