Camaquã recebe espetáculos circenses do Sesc

O Sesc Circo vai realizar a 8ª edição em novembro. Pelo segundo ano consecutivo, o evento cultural acontece na cidade de Camaquã, na região Centro-Sul, entre 21 e 26 de novembro. Ao longo destes seis dias, acontecem 28 apresentações totalmente gratuitas, dentre sessões de rua, shows em escolas e espetáculos no Largo e na Lona Sesc Circo, instalados na Prainha, cartão-postal camaquense.

Ao todo, o festival reúne 15 atrações com artistas consagrados no País e no exterior, que representam cinco estados brasileiros - Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro e Distrito Federal. Além disso, ocorrerão dois encontros formativos para profissionais de teatro e circo através do Sesc Dramaturgias. "As atrações desta edição evocam muito do circo-teatro, do circo de tradição, e têm muito presente a figura icônica do palhaço, mas com diferentes abordagens, algumas ligadas à música, outras à emoção ou às gags clássicas, trazendo referências dos múltiplos lugares de onde estão vindo esses artistas", comenta a coordenadora de Artes Cênicas e Visuais da entidade, Jane Schoninger, uma das responsáveis pelo processo de curadoria do festival.

Dentre os destaques do evento circense está a estreia no Rio Grande do Sul do espetáculo "Se der corda", da companhia carioca Circo no Ato. Vindo de uma recente turnê pela Europa, o coletivo de artistas apresenta o seu primeiro trabalho infantil, em uma montagem sobre quatro amigos sendo transportados por um livro mágico de aventuras, humor e acrobacias.

São parte da programação dois trabalhos do Circo Caramba, de São Paulo, companhia referência nacional em palhaçaria musical: "Jerônimo Show" e "Uma inusitada banda de um homem só". Também, "Cabeça de Nego", um espetáculo profundo do celebrado artista João Artigos, que interpreta um palhaço refletindo sobre a capacidade humana de produzir felicidade.

As atrações que acontecem na Lona, na Prainha demandam a reserva prévia de ingressos através do site (sesc-rs.com.br/espetaculosculturais), no Sesc Camaquã ou em qualquer unidade do Sesc. As atrações do Largo junto à Lona não demandam a reserva de ingresso, e o local contará com food trucks e praça de recreação para a comunidade