Estudo mira sítios arqueológicos no Litoral Norte do RS

Um estudo realizado por uma pesquisadora do Laboratório de Arqueologia da Universidade do Vale do Taquari (Univates), em colaboração com profissionais da Arqueosul, Universidade do Extremo Sul Catarinense (Unesc), Universidade do Vale do Rio dos Sinos (Unisinos), Instituto Federal de Santa Catarina e Universidade de São Paulo (USP), apresentou novos dados sobre as antigas ocupações nas áreas de lagoas do Litoral Norte gaúcho. A região tem despertado grande interesse para a comunidade arqueológica nacional, por conta da quantidade de materiais encontrados.

A motivação que originou esse estudo foi um processo de licenciamento ambiental, realizado devido à instalação de um empreendimento do setor elétrico no litoral. A partir disso, a pesquisadora Fernanda Schneider explica que a pesquisa se concentrou em quatro sítios arqueológicos localizados perto da Lagoa dos Quadros, em Capão da Canoa, tendo sido aplicada uma metodologia diversificada com o objetivo de preservar esses ambientes enquanto eram coletadas informações sobre sua estrutura e contexto cronológico e cultural, com o mínimo de intervenção possível.

Schneider revela que o estudo trouxe novos dados sobre as antigas ocupações das áreas de lagoas do Litoral Norte. Um deles mostrou a amplitude cronologica da atividade humana nesses espaços, que abrangeu cerca de 2.000 anos, entre 2.300 e 300 anos antes do presente. A pesquisa analisou também a diversidade de grupos que ocuparam esses locais ao longo do tempo, incluindo os povos sambaquieiros, que habitaram o litoral brasileiro por milênios, deixando sambaquis e concheiros como registros de sua presença.

Posteriormente, grupos como os Jê do Sul e os Guarani também se estabeleceram na região, cada um com suas características culturais distintas. Apesar das diferenças culturais entre eles, todos parecem ter utilizado os locais para estabelecer áreas de acampamentos, ocupadas por um curto período de tempo.

O estudo também revelou a importância desses sítios como acampamentos periódicos, onde eram realizadas atividades intensivas de caça e pesca. Isso porque foram encontrados vestígios de queima e fragmentação de ossos, juntamente com uma abundância de carvão e pedras queimadas, sugerindo que as espécies capturadas eram processadas naquele local, provavelmente para posterior consumo em assentamentos maiores. Já artefatos de uso cotidiano, tanto lítico como cerâmico, foram encontrados em pouca quantidade. "Assim, entendemos que o produto da caça e da pesca preparado nos acampamentos era transportado e consumido posteriormente nos assentamentos maiores, que não deveriam se situar tão longe desses pequenos paradeiros estratégicos", explica Fernanda, que é uma das autoras da pesquisa.

A pesquisadora conta também que, além de sua relevância histórica, a pesquisa trouxe à tona um outro achado, a descoberta de um sepultamento humano bem preservado em um dos sítios. "O sepultamento, que estava no nível da ocupação sambaquieira, era direto no solo e tinha o eixo do corpo direcionado para oeste, em direção à Lagoa dos Quadros, e a face do indivíduo voltada para baixo, com a região frontal do crânio em contato direto com o solo. O achado é importante porque poucos sepultamentos foram registrados até o momento no contexto litorâneo do Rio Grande do Sul", ressalta Schneider.