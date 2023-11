Reparasul propicia encontro do setor de peças em Novo Hamburgo

A partir desta quarta-feira (15), a Fenac, em Novo Hamburgo, será o ponto de encontro de profissionais do setor de reparação automotiva e autopeças em busca de novidades e tendências do mercado na Reparasul. Até sábado (18), a feira reunirá mais de 70 expositores de diferentes áreas, incluindo autopeças, motopeças e sistemas; acessórios; equipamentos para reparação e manutenção; e TI e gestão. A feira profissional será de quarta a sexta-feira das 15 às 22 horas e sábado das 9 às 18 horas.

A expectativa é receber mais de 10 mil visitantes nesta edição, entre profissionais de comércio varejista e distribuidores de autopeças, motopeças e acessórios (linha leve e pesada); centros automotivos, de reparação automotiva e oficinas; revendas e concessionárias; e frotistas e prestadores de serviços de transporte e outros. O acesso ao evento é gratuito para profissionais e interessados pelo setor mediante credenciamento.

Os números evidenciam que o setor automotivo é crescente no país. Segundo dados do Sindipeças (Sindicato Nacional da Indústria de Componentes para Veículos Automotores), as vendas da indústria de autopeças para o mercado de reposição apresentaram alta de 20,4% no acumulado de 2023 em relação ao mesmo período do ano anterior.

O Sindipeças também acredita que as montadoras vão comprar mais no próximo ano, ampliando a fatia na receita do setor para 61,1%. O segmento de reposição deverá igualmente apresentar comportamento positivo em 2024, devendo crescer de 21,7% para 22,5%.

Com o intuito de promover atualização profissional sobre o setor automotivo, a Arena do Conhecimento reunirá dezenas de palestras gratuitas. Durante os quatro dias de evento, o espaço irá reunir profissionais renomados para capacitar os visitantes sobre diferentes assuntos que estão em alta no segmento, debatendo áreas como: inteligência artificial nas oficinas, polimento, gestão, veículos híbridos e elétricos, liderança femininas nas oficinas, desafios e oportunidades de oficinas especializadas, entre outras.