Empresas de dois setores terão redução do ISSQN em Caxias do Sul

Durante a abertura da Feira Brasileira do Grafeno, que ocorreu nesta segunda-feira (13), o prefeito de Caxias do Sul, Adiló Didomênico, anunciou em seu discurso a redução pela metade do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) para serviços de pesquisas e desenvolvimento de qualquer natureza. A alíquota passa de 4% para 2%.

Ele destacou que a redução será um benefício direto para a UCSGraphene, o maior ecossistema voltado à produção, caracterização e aplicação de grafeno em escala na América Latina. "Nós temos a firme convicção, estamos trabalhando nesse sentido, já fizemos outras reduções, faremos mais porque acreditamos muito na redução da carga tributária, porque ninguém quer comprar de nós impostos, querem comprar os nossos produtos, e a universidade tem isso de sobra e precisa do nosso apoio", afirmou o chefe do Executivo.

Adiló exaltou a importância do evento. "É mais do que uma feira disruptiva e inovadora, é a síntese do somatório da inteligência, dedicação e vocação desta Universidade, que nasceu sob a égide e a chancela da comunidade de Caxias do Sul", enfatizou o prefeito. Ele também destacou o espírito inovador e criativo de uma cidade que venceu todas as adversidades, transformando-se em um dos maiores polos industriais do mundo.

Considerado um dos principais componentes para aplicações em alta tecnologia, o grafeno é um material capaz de aprimorar as propriedades de termoplásticos, borrachas, resinas e conferir maior resistência mecânica, térmica, química e bacteriostática a produtos. Mais de 60 expositores e 20 palestrantes participam da feira, que acolhe também o 1º Simpósio de Materiais Avançados e a 2ª Mostra de Ciência, Tecnologia e Inovação.