Mostra reúne 69 das 76 escolas municipais de Gravataí

Com a participação de estudantes de 69 das 76 escolas da rede municipal de ensino, a 2ª Mostra de Conhecimento e de Tecnologia de Gravataí será realizada em 16 e 17 novembro. O evento ocorrerá no Ginásio Municipal. A ideia do evento é divulgar para a comunidade pesquisas feitas em sala de aula, promovendo a troca de experiências e de conhecimentos entre as instituições.

A cidade da Região Metropolitana é piloto do Programa Nacional de Promoção a Iniciação Científica na Educação Básica. A plataforma da iniciativa, que está sendo cotada para receber recursos do Ministério da Educação e ser implementada em todo o Brasil, foi usada para a organização da mostra municipal, desde a formação dos professores, cadastro dos projetos, realização de mostras internas e avaliação dos trabalhos.

No ano passado, a primeira edição do evento teve 40 projetos apresentados por 160 estudantes de 16 escolas. Neste ano, serão 69 projetos, tendo 276 estudantes expositores de 69 instituições. Os estudantes participam nas seguintes categorias: Educação Infantil; Ensino Fundamental Anos Iniciais (1° ao 5° ano); Ensino Fundamental Anos Finais (6° ao 9° ano) e Ensino Médio; Educação de Jovens e Adultos (EJA).

Além das exposições dos trabalhos realizados pelos estudantes, o evento também terá uma programação recheada de atividades de integração como Desafio de Robótica e Hora do Conto. "A expectativa é que possamos inspirar ainda mais o interesse pela ciência, desenvolvendo habilidades de pesquisa e comunicação, além de promover a integração entre os alunos, professores e comunidade", complementa a secretária municipal de Educação, Aurelise Braun.

Em 23 e 24 de novembro, ocorre ainda o 2º Torneio de Robótica de Gravataí, promovido pela Secretaria Municipal de Inovação, Ciência e Tecnologia com participação de toda a rede de ensino da cidade. O objetivo do evento é promover e disseminar os conhecimentos científicos e tecnológicos aos estudantes da rede pública municipal, estadual, federal e privada, como também para equipes independentes. O torneio terá as seguintes modalidades: projeto de inovação e corrida de robôs.