Exército vai construir ponte provisória entre Passo Fundo e Marau

Com as fortes chuvas do mês de setembro, algumas pontes que são acessos ao interior do município de Passo Fundo foram danificadas parcialmente ou na sua totalidade, prejudicando a movimentação das pessoas entre comunidades e até com a região urbana. A prefeitura realizou a recuperação de muitas dessas estruturas, viabilizando o trafego de carros e também dos produtos produzidos pela agricultura familiar e empresas situadas no interior.

Na sexta-feira (10), como forma de ajuda temporária, a ponte localizada na divisa de Passo Fundo na localidade de São Valentin e Três Cerros em Marau, será construída pelo Exército, por meio dos militares do 3º Batalhão de Engenharia e Combate, de Cachoeira do Sul. Conforme o secretário de Agricultura e Desenvolvimento Rural, Cristiam Thans, a execução da ponte de seis metros de estrutura metálica reforçada, e em 10 dias deverá ficar de forma provisória para uso pelo período de seis meses, enquanto tramita o processo de solicitação de recursos federais para a construção da ponte definitiva entre as duas cidades.

"A negociação realizada com o comando do Exército, com o apoio da prefeitura de Marau e também do governo de Estado possibilitará esta ponte provisória por seis meses. Os moradores poderão retornar a circular entre os dois municípios, já que temos um trânsito significativo de máquinas que fazem a colheita, a questão de saúde, estudantes que se deslocam ou do lado de Marau ou Passo Fundo. Fundo", destacou Cristiam. A Prefeitura de Passo Fundo, conforme o acordo com o Exército, terá a contrapartida com custos de alimentação e hospedagem aos militares e combustível para movimentação do maquinário.